Курды предъявили обвинения Джихади Джеку

Власти Сирийского Курдистана предъявили 21-летнему британцу Джеку Леттсу, известному как Джихади Джек, обвинения в сотрудничестве с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Об этом пишет The Independent.

Леттс, взятый в плен в мае 2017 года и содержащийся в тюрьме в городе Камышлы, утверждает, что он выступает против ИГ.

Джихади Джек принял ислам в 2014 году, когда еще учился в школе в Оксфорде. В том же году он покинул Великобританию и прибыл на Ближний Восток. В Ираке он обзавелся семьей и ребенком.

Родители Леттса отрицают, что он поехал в Сирию, чтобы воевать за ИГ. Они направили петицию правительству, в которой утверждается, что их сын содержится в тайной тюрьме, подобной американскому Гуантанамо, расположенной на территории сирийских курдов. По их словам, Великобритания приложила недостаточно усилий для помощи Леттсу-младшему. Сами родители сейчас находятся под следствием из-за финансовой помощи сыну.

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Представители курдских властей, в свою очередь, заявляют, что содержат пленных из ИГ в полном соответствии с международным правом, несмотря на террор, который вели боевики в отношении жителей Сирийского Курдистана. Они добавляют, что готовы после полноценного расследования отпустить террористов в страны, откуда те прибыли.

«Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая группировка, захватившая в 2014 году часть Сирии и Ирака и провозгласившая там халифат. С ИГ борются, в частности, армии этих стран, коалиция во главе с США, а также Россия. По данным британской разведки MI6, в Сирии и Ираке воевали около 400 подданных Соединенного Королевства, при этом член палаты общин Халид Махмуд назвал другую цифру — 1,5 тысячи человек.

Наиболее известные из них, помимо Джихади Джека, — Джихади Джон, он же британец кувейтского происхождения, бывший программист Мухаммед Эмвази и четырехлетний Джихади Джуниор — Иса Дэр, которого привезла на Ближний Восток увлекшаяся исламизмом мать.