Пентагон признал усиление влияния окончательно разгромленного ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наращивает подпольную сеть в Ираке и Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна, передает РИА Новости.

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В частности, стало известно, что с апреля по июль 2019 года террористы продолжили тактику отказа от территорий в пользу повстанческой активности. ИГ осуществляло убийства, использовало смертников, похищало людей, а также уничтожала сельскохозяйственные посевы. Помимо этого, исламисты снова начали наращивать свою финансовую сеть, что позволило возродить ячейки боевиков в Сирии и расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке.

Также Пентагон признал, что на территории сирийского лагеря беженцев «Эль-Холь» находятся многочисленные сторонники ИГ.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной им «окончательной победой» над «Исламским государством» в декабре 2018 года. В то же время указывалось, что четких сроков нет, а часть военных останется для защиты Израиля. Воинский контингент ВС США действует в стране с 2014 года без согласия ее правительства.

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