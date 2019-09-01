Российские военные возмутились ударом США по Идлибу

США нанесли удар в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб в нарушение всех договоренностей, не уведомив о своих действиях Москву или Анкару. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает РИА Новости.

Своими действиями американские военные поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, а на некоторых направлениях его соблюдение и вовсе было сорвано, отметили в центре. Там добавили, что удар был нанесен в 15:00 31 августа, то есть спустя девять часов после того, как сирийская армия по инициативе России и Турции объявила о прекращении огня в одностороннем порядке во всей идлибской зоне деэскалации.

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Об ударе по объекту в Идлибе в Пентагоне сообщили вечером 31 августа. Американские военные заявили, что целью стали позиции боевиков «Аль-Каиды», в частности главари организации, ответственные за угрожающие гражданам США атаки. Местная пресса писала, что бомбардировке подверглась штаб-квартира связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщалось о гибели более 40 боевиков и полевых командиров.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды».

Стабилизация обстановки в Сирии, в частности в Идлибе, является одной из ключевых тем в отношениях России и Турции. Этот вопрос обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита последнего в Россию 27 августа, также незадолго до этого Эрдоган заявлял российскому коллеге, что столкновения в Идлибе между сирийской армией и боевиками угрожают национальной безопасности Турции и вредят мирному урегулированию конфликта в ближневосточном регионе. После этого Москва объявила о введении в провинции режима прекращения огня, согласно которому правительственные силы Сирии 31 августа прекратили стрелять в одностороннем порядке.

«Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.

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