Совбез ООН заблокировал резолюцию России по Сирии

Совет Безопасности ООН проголосовал против резолюции России и Китая по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект не принят», — отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Известно, что против проголосовали 12 стран, включая США, Великобританию, Польшу и Германию.

В проекте содержался призыв поддержать режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации. Однако прекращение огня не должно было распространяться на операции против террористов. В свою очередь, Россия и Китай использовали право вето на проект совместной резолюции Германии, Кувейта и Бельгии, по которому оставался доступ в зону для гуманитарных организаций. Россия призвала поддержать целенаправленные усилия для политического урегулирования, а не использовать гуманитарные аспекты в своих целях.

Так называемый режим тишины в Идлибе был введен сирийскими силами в одностороннем порядке 31 августа. В Минобороны России 10 сентября указывали, что с того момента ни сирийские, ни российские самолеты «никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют».

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.

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