Повстанцы испугались российского возмездия

Повстанцы в сирийской провинции Идлиб заявили, что поддерживаемые Россией войска готовятся возобновить наступление на их позиции. Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, российские военные якобы стягивают и сосредотачивают свои силы для продолжения боевых действий. По данным представителей оппозиции, ночью по сельской местности на западе Идлиба был нанесен авиаудар. Предположительно, это было сделано именно российскими самолетами.

Кроме того, представитель повстанческой группировки «Джейш ан-Наср» («Армия победы») указал, что, несмотря на объявленный режим прекращения огня, обстрелы деревень на юге провинции не прекращаются.

Так называемый режим тишины в Идлибе был введен сирийскими силами в одностороннем порядке 31 августа. В Минобороны России 10 сентября указывали, что с того момента ни сирийские, ни российские самолеты «никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют».

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.

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