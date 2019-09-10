Российские бомбежки Сирии назвали фейком

Данные об авиаударах самолетов российских Военно-космических сил (ВКС) по позициям боевиков в Сирии неверны. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

По сообщению представителя ведомства, ни сирийские, ни российские самолеты «никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют» с момента начала режима прекращения огня 31 августа. В этой связи данные об авиаударах в регионе Джабаль аль-Акрад на северо-востоке провинции Латакия «являются очередным фейком», указали в Минобороны.

Ранее во вторник издание Al-Masdar News сообщило, что самолеты ВКС России нанесли удары по позициям джихадистов в Сирии впервые после двухнедельного прекращения огня. Указывалось, что атакованы были позиции «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), обосновавшиеся возле стратегически важного города Кабани.

9 сентября Минобороны России сообщало, что так называемый режим тишины продолжает действовать. При этом в разных провинциях его в общей сложности нарушили около 40 раз.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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