Сирия приготовилась к нападению Израиля

Вооруженные силы Сирии находятся в боевой готовности, ожидая удара Сил обороны Израиля в ближайшие несколько дней. Об этом со ссылкой на военный источник в Дамаске сообщает Al-Masdar News.

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску. Это обвинение источник издания отвергает: по его словам, по еврейскому государству не выпускали никаких ракет.

Также источник заявил, что именно израильские вооруженные силы ответственны за авиаудар по сирийской территории, в результате которого в ночь на 9 сентября погибли 18 солдат иракских вооруженных формирований, которые поддерживает Иран, и были ранены еще 38 человек.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Башара Асада.

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