Израиль выпустил сотню снарядов по Ливану

Израиль выпустил по Ливану около сотни минометных снарядов. Это был ответ на ракетный обстрел, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 1 сентября, передает «Интерфакс».

Представители ЦАХАЛ заявили, что две или три противотанковые ракеты были запущены из Ливана по Израилю. Одна ракета попала по армейскому посту недалеко от границы, вторая попала в армейский автомобиль. Отмечается, что в результате обстрела ни один израильский военный не пострадал.

25 августа Израиль нанес ракетный удар по Сирии, а также, предположительно, Ливану и Ирану. Представители Армии обороны Израиля объявили, что иранцы планировали атаковать территории на севере страны с помощью беспилотников. Военные нанесли превентивный удар по объектам инфраструктуры, чтобы сорвать запланированное нападение.

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