Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Военные атаковали объекты Ирана, расположенные к юго-востоку от Дамаска. Они предполагают, что в районе обстрела находились люди, удар мог привести к жертвам среди личного состава иранских сил.

В пресс-службе пояснили, что иранцы планировали атаковать территории на севере Израиля с помощью беспилотников. Израильская армия нанесла предупреждающий удар по объектам инфраструктуры, чтобы сорвать запланированное нападение.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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