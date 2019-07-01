Жертвами воздушной атаки в Сирии стали четыре человека

В Сирии в результате ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, передает SANA.

Отмечается, что в результате удара пострадали более 20 человек, включая одномесячную девочку. Израильские военные эту информацию пока никак не комментируют.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. Так, 2 июня, израильская авиация обстреляла несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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