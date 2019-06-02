Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

@IDF / Twitter

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Военные утверждают, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которую контролирует Израиль.

Ранее 2 июня израильская армия обстреляла территории к юго-западу от Дамаска. Авиация атаковала несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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