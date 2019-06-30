Неизвестные обстреляли кортеж ливанского министра

Один из сопровождающих ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба погиб в результате перестрелки во время рабочей поездки министра в провинцию Горный Ливан. Об этом сообщает ливанское агенства NNA.

Инцидент произошел 30 июня. Кортеж министра направлялся в селение Кабр-Шамун в Горном Ливане, когда группа вооруженных людей открыла по нему огонь. «Возникло некое "столкновение", за которым последовала перестрелка», — пишет агенство. Сам аль-Гариб не пострадал, однако трое его сопровождающих получили ранения и были госпитализированы. Один из них впоследствии скончался.

По данным корреспондента агентства, автоколонна заехала на дорогу, где проходила демонстрация против запланированного в регион визита министра иностранных дел Ливана Джебрана Бассиля. Как сообщается, Бассиль уже отменил эту поездку.

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