США поставили Ливану большую партию военной техники

США поставили большую партию военной техники ливанским вооруженным силам. Об этом сообщает AMN со ссылкой на Минобороны ближневосточной страны.

Согласно данным ведомства, США отправили телекоммуникационное оборудование, очки ночного видения и другую технику. Отмечается, что обеспечение техникой ливанской стороны осуществляется в рамках постоянной программы сотрудничества. Стоимость поставленного оценивается в 14,3 миллиона долларов.

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За последние два года Ливан получил шесть военных беспилотников, боевые машины пехоты и ракеты с лазерным наведением. Также американцы планируют поставить легкие ударные вертолеты. За последние 12 лет американцы передали Ливану военную помощь общей стоимостью более двух миллиардов долларов США.

13 апреля стало известно, что израильская авиация нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама.

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