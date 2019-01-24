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«Роснефть» вышла на рынок Ливана

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«Роснефть» в четверг договорилась с Министерством энергетики и водных ресурсов Ливана о получении в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов во втором по величине городе страны Триполи, говорится в сообщении «Роснефти». Соглашение заключено сроком на 20 лет и предполагает, что российская компания также проведет реконструкцию и расширение терминала.

По данным минэнерго Ливана, общий объем резервуарного парка терминала составляет 430 тысяч кубометров. Они рассчитаны на хранение бензина, газойля, керосина и мазута. Представитель «Роснефти» пояснил, что «терминал будет использоваться как самой компанией, так и ее партнерами для хранения и перевалки импортируемых в Ливан нефтепродуктов»

Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, «договоренность позволит "Роснефти" укрепить свое присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании». «Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном и реализацию ряда других возможных проектов в нефтегазовом секторе этой страны», — отметил руководитель компании.

Развитие трейдингового бизнеса является одним из приоритетов «Роснефти», о чем компания говорила уже не раз. Нефтяной гигант за последние пять лет увеличил объем экспорта нефти и нефтепродуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья почти на 30 процентов — по итогам 2017 года в страны ближнего и дальнего зарубежья было поставлено 121,8 миллиона тонн нефти и 70,2 миллиона тонн нефтепродуктов.

Ближневосточный регион является стратегическим направлением развития для «Роснефти» за рубежом. Одним из основных проектов российской компании в регионе является совместная с Eni, BP и Mubadala Petroleum разработка крупнейшего в Средиземноморье месторождения «Зохр». Начав реализацию в декабре 2017 года, консорциум уже довел добычу на нем до объема 56,6 миллиона кубических метров газа в день. Кроме того, «Роснефть» также ведет геологоразведочные работы в Ираке и разработку проектов по добыче нефти в Иракском Курдистане.

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