ENI останется партнером «Роснефти» в совместных проектах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление представителя итальянской компании.

При этом он отметил, что сейчас работы по данным проектам временно приостановлены.

В октябре 2018 года глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил о том, что сотрудничество его компании и ENI идет по графику и итальянская компания не выходила из совместных проектов.

В в 2012 году компании договорились о разведке и совместном освоении Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море, а в июне 2013 года о совместном проекте по разработке месторождений на шельфе Черного (Западно-Черноморская площадь) моря. Доля ENI в проектах составила 33,33 процента, при этом, согласно условиям договора, итальянская компания должна полностью финансировать работы по геологоразведке до тех пор пока не будут открыты коммерческие запасы углеводородов.

В мае 2017 года партнеры договорились расширить сотрудничество, а в декабре того же года начали бурение на Западно-Черноморском участке. В марте 2018 года сообщалось о том, что в результате бурения разведочной скважины на данном участке была найдена уникальная карбонатная структура, позволяющая предполагать наличие крупных залежей углеводородов.