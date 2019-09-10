Сирийское перемирие завершилось уничтожением террористов российской авиацией

Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли удары по позициям джихадистов в Сирии впервые после двухнедельного прекращения огня. Об этом со ссылкой на военный источник на месте сообщает Al-Masdar News.

По данным издания, российская авиация атаковала боевиков в регионе Джабаль аль-Акрад на северо-востоке провинции Латакия. В основном возможности российских ВКС на себе ощутили представители «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), обосновавшиеся возле стратегически важного города Кабани.

Сообщается, что двумя неделями ранее джихадистам было предложено отступить из этих мест — однако они не только отказались это делать, но и атаковали армию Сирии с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

В августе сообщалось, что благодаря поддержке российских самолетов и вертолетов правительственным войскам удалось вплотную подобраться к ключевому для джихадистов городу Кабани. Заняв его, они получат выгодную позицию для разгрома оставшихся в Латакии сил противника.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Башара Асада.

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