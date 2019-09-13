Лавров рассказал об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — сказал Лавров, отметив, что отдельные очаги напряженности сохраняются на территориях, не подконтрольных правительству САР. В частности, это Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

Министр подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориально целостной Сирии. Преодоление последствий войны обеспечит безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, добавил он.

В апреле в Генштабе Вооруженных сил России заявляли, что военная фаза конфликта в Сирии завершена, в стране уже не ведутся крупномасштабные операции. Позже посол Сирии в России Рияд Хаддад рассказал, что борьба с боевиками на сирийской территории уже близка к окончанию.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Башара Асада.

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