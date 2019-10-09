Эрдоган рассказал Путину о грядущем вторжении в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным готовящуюся Анкарой операцию в Сирии. Об этом говорится в заявлении администрации турецкого лидера, передает Reuters.

Как отмечается, во время разговора Эрдоган сообщил Путину, что действия турецких войск помогут в достижении мира и стабильности в Сирии. Кроме того, эта операция должна открыть путь к политическому процессу для разрешения конфликта, добавил турецкий лидер.

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Ранее 9 октября сообщалось, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. В то же время операция против террористов, к которым Анкара причисляет курдов, пока не начата.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. Анкара намеревается создать на сирийской территории зону безопасности, оттеснив курдов от своей границы.

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