Стало известно о первых погибших в ходе турецкой военной операции в Сирии

Не менее 11 человек погибли после начала военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным очевидцев, восемь человек среди погибших — мирные жители. Десятки человек получили ранения, передает Reuters. Как добавляет агенство, арабо-курдская вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) заявила о гибели трех бойцов.

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В то же время турецкая газета Daily Sabah рассказала, что с начала операции турецкие военные уничтожили 55 «террористических целей».

Ранее сообщалось, что армия Турции вступила в бой с курдскими отрядами СДС. Турецкая армия вошла в город Тель-Абьяд, который находится на севере Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака. Жители города Рас-аль-Айн покидают зону проведения операции.

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