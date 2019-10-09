Курды ответили на операцию Турции поджогом нефтяных скважин

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) в ответ на турецкую военную операцию в Сирии подожгли несколько нефтяных скважин в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке страны. Об этом сообщает SANA.

Кроме того, по данным агентства, бойцы СДС палят шины и начали избавляться от документов в своей штаб-квартире.

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9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака. Жители города Рас-аль-Айн покидают зону проведения операции.

Перед началом операции Эрдоган пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним этот вопрос. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию.

Как рассказал член Совета Федерации Владимир Джабаров, Москва не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для других целей, и турецкая операция им не угрожает.

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