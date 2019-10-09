Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили

Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

«Это не наш конфликт», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что российским вооруженным базам на территории Сирии операция турецких военных не угрожает.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» по созданию зоны безопасности в Сирии. Перед этим турецкий лидер обсудил этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент РФ призвал не допустить ущерба процессу урегулирования.

Ранее Эрдоган заявлял, что военная операция является «разумным способом вернуть мир».

Анкара считает террористами представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!