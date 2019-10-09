Опубликованы первые кадры турецкой военной операции в Сирии

Видео: @TRTWorldNow / Twitter

В сети появились первые видеозаписи операции «Источник мира» Вооруженных сил Турции в Сирии. Их публикует издание TRT World Now на своей странице в Twitter.

На размещенных кадрах виден взлет турецкого военного самолета. Как сообщает портал Yeni Şafak, авиация Турции наносит интенсивные удары в провинции Хасака. Жители города Рас-аль-Айн покидают зону проведения операции.

— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) 09 октября 2019, 14:47

Турецкая военная операция проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». О ее начале 9 октября объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед этим турецкий лидер обсудил данный вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для других целей, и турецкая операция им не угрожает.

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