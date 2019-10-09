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Турция вступила в бой с курдами

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Армия Турции вступила в бой с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По информации собеседников агентства, турецкая армия вошла в город Тель-Абьяд, который находится на севере Сирии. Там она вступила в бой с курдскими военными.

Представитель СДС Мустафа Бали в своем Twitter-аккаунте также сообщил, что турецкие военные обстреливают город Кобани.

Ранее курдские отряды подожгли несколько нефтяных скважин в сельской местности Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Это было сделано в ответ на турецкую военную операцию в стране.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака. Жители города Рас-аль-Айн покидают зону проведения операции.

Перед началом операции Эрдоган пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним этот вопрос. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию.

Как рассказал член Совета Федерации Владимир Джабаров, Москва не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для других целей, и турецкая операция им не угрожает.

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Предыстория: Курды ответили на операцию Турции поджогом нефтяных скважин
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