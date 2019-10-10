Сирия обвинила Эрдогана в развязывании бойни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикрывается гуманизмом, хотя сам развязал бойню и нападает на гражданское население в Сирии. Об этом источник в сирийском МИД заявил агентству SANA.

По его словам, объяснения турецкого лидера, касающиеся военной операции в Сирии, могут исходить только от человека, который не имеет никакой связи с реальностью. «Он говорит о приверженности защите сирийского народа, когда его собственные руки покрыты кровью сирийцев, убитых поддерживаемыми им террористами», — указал собеседник агентства.

Представитель МИД также подчеркнул, что Сирия уже неоднократно противостояла агрессии Анкары и намерена делать это и дальше по всей стране, используя все законные методы и средства. «Защита сирийского народа — задача только Сирийской арабской армии и сирийского государства», — сказал он.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Ранее Эрдоган заявил, что направленное на борьбу с курдами вторжение поможет восстановить территориальную целостность Сирии, демографическую структуру региона и вернуть сирийцев в их дома. Он также пригрозил Европе и посоветовал арабским странам «смотреться в зеркало».

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира», а ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru