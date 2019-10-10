Россия оценила начало вторжения Турции в Сирию

Москва понимает беспокойство Турции в вопросах безопасности своих границ, однако решать подобные вопросы стоит дипломатическим путем. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в Ашхабаде, комментируя начало турецкой военной операции в Сирии, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр отметил, что Россия в нынешней ситуации будет добиваться начала диалога между Анкарой и Дамаском, а также между сирийским правительством и курдскими силами, которые отвергают терроризм. «У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — добавил он.

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По словам Лаврова, Москва ранее говорила о необходимости задействовать Адамское соглашение 1998 года между Дамаском и Анкарой, в котором говорится о совместных действиях по борьбе с террористическими атаками на границе стран. «К сожалению, эффективная реализация этого соглашения (...) была осложнена теми действиями, которые предпринимали американцы и коалиция на восточном берегу Евфрата», — указал дипломат.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира», а ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Первые столкновения турецких сил и курдов, которые контролируют северо-восток Сирии, произошли в районе города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

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