Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak.

По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — пояснил он.

В ответ на угрозы США турецкий лидер подчеркнул, что сирийский президент Башар Асад не приглашал в страну американскую армию. Кроме того, воздушное пространство над Сирией США также не принадлежит. «Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [Башара Асада]», — добавил Эрдоган.

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Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, начавшей военную операцию в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на более жесткие меры в отношении Турции, чем санкции.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.

Аданское соглашение было подписано Дамаском и Анкарой в 1999 году.

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