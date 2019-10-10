В Вашингтоне предложили ввести санкции против Турции

Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, начавшей военную операцию в Сирии. Об этом в Twitter написал член Конгресса, демократ Крис Ван Холлен.

Соответствующий законопроект он подготовил в соавторстве с республиканцем от штата Каролина Линдси Грумом. Согласно документу, США может наложить санкции в отношении американских активов президента Турции Тайипа Эрдогана, а также активов вице-президента страны, главы Министерства обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики. Кроме того, сенаторы предлагают наложить визовые ограничения для турецкого руководства.

Ван Холлен и Грум также хотят ввести санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на более жесткие меры в отношении Турции, чем санкции. «Я бы согласился с санкциями, но я раздумываю над тем, что гораздо жестче, чем санкции, если он не сделает это [проведет операцию] как можно более гуманным способом», — приводит его слова ТАСС.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака. Жители города Рас-аль-Айн покидают зону проведения операции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!