США решили перевезти «опасных» террористов подальше от турецких войск

Соединенные Штаты эвакуируют пленных боевиков «Исламского государства» (запрещена в России) из районов, где проходит турецкая военная операция. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
По словам Трампа, террористов перевезут в «другие защищенные места». «Мы хотим убедиться, что они не сбегут», — объяснил он.
Американский лидер также добавил, что в районах проведения операции находятся «тысячи захваченных боевиков». Многие из них — иностранные граждане, однако власти отказались пускать их обратно домой.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.