Турецкий авиаудар помог боевикам ИГ в Cирии

Авиаудар турецких вооруженных сил пришелся по тюрьме, в которой содержатся боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Представители вооруженной оппозиции считают, что это было сделано намеренно, чтобы навредить курдским силам в регионе, сообщает Al-Masdar News.

О том, что тюрьма была обстреляна, сообщалось ранее 10 октября. По данным Reuters, она находится в районе Эль-Камышлы вблизи сирийско-турецкой границы.

«Одна из тюрем, в которых держат пленных из ИГ, подверглась турецкому авиаудару. Турция пытается разрушить все наши достижения в борьбе с ИГ», — цитирует издание заявление Демократических сил Сирии (ДСС, союз курдских и арабских группировок). Его представители настаивают, что тюрьму сделали целью специально, чтобы освободить боевиков.

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Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии. Обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасеке.

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