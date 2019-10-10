Турецкая армия обстреляла сирийскую тюрьму с террористами

Сирийская тюрьма, в которой содержались террористы «Исламского государства» (запрещена в России), была обстреляна с воздуха турецкими войсками. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра координации и военных операций «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Турция стремится подорвать все усилия и достижения, которые мы достигли в ходе нашей борьбы с ИГ», — говорится в сообщении.

В то же время Минобороны Турции сообщило, что войска нанесли удары по 181 объекту, которые принадлежали курдским формированиям, передает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС. В частности, обстрелы велись в сирийских городах Тель-Абьяд и Кобани. По последним данным, погибли не менее 11 человек. Наступление турецких войск на Тель-Абьяд было остановлено курдами.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». Первые интенсивные удары были нанесены в провинции Хасака.

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