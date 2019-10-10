Турция пригрозила Европе и отправила арабов «смотреться в зеркало»

Европа и арабские страны недостаточно честны сами с собой, когда критикуют турецкую операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития, передает Reuters.

По его словам, власти Египта не имеют право выражать недовольство, поскольку «убили демократию в собственной стране». Глава государства считает, что Саудовской Аравии тоже стоит посмотреть в зеркало, когда она критикует другие страны. «Кто довел Йемен до нынешнего состояния?» — отметил Эрдоган.

Президент также пригрозил открыть путь в Европу для сирийских беженцев, если страны региона продолжат называть оккупацией начатую в Сирии операцию. «Мы откроем двери и отправим 3,6 миллиона беженцев в вашу сторону», — заявил он.

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Эрдоган при этом отметил, что направленное на борьбу с курдами вторжение поможет восстановить территориальную целостность Сирии, демографическую структуру региона и вернуть сирийцев в их дома.

Ранее президент Турции объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию на сирийской территории.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира», а ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

Первые столкновения турецких сил и курдов, которые контролируют северо-восток Сирии, произошли в районе города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

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