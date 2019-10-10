Израиль предостерег Турцию от этнических чисток курдов в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил вторжение Турции в курдские районы Сирии и выразил готовность оказать гуманитарную помощь «доблестному курдскому народу». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, он предостерег турецкие власти от этнических чисток районов, где живут курды.

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Ранее президент США Дональд Трамп также осудил действия Анкары. По его словам, если Турция в ходе военной операции в Сирии начнет уничтожать курдов, американская сторона уничтожит экономику Турции.

Турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (ДСС) 9 октября. В результате столкновений, по данным курдов, погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих. Представителии ДСС сообщили, что им удалось успешно отразить наступление турок. Анкара это отрицает и сообщает о достижении всех установленных целей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Против операции выступили Сирия, Евросоюз и США. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом призвал его тщательно взвесить ситуацию.

В конце сентября Эрдоган, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сравнил действия Израиля в секторе Газа с холокостом. По его мнению, палестинцы подвергаются давлению, насилию и политике запугивания не менее серьезным, чем притеснение евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В ответ на это Нетаньяху заявил, что тот, кто убивает курдов и отрицает геноцид армян, не может поучать Израиль.

В мае 2018 года отношения Турции и Израиля обострились из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В секторе Газа прошли акции протеста, израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. Турция отозвала своих послов из Тель-Авива.

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