Нетаньяху и Эрдоган поссорились из-за сравнения холокоста и блокады сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сравнил действия Израиля в секторе Газа с холокостом, чем вызвал гневную реакцию израильских властей, в частности, премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Видеообращение израильского лидера к главе Турции опубликовано в Twitter-аккаунте офиса премьер-министра Израиля.

«Эрдоган, хватит врать», — призвал Нетаньяху, подчеркнув, что тот, кто убивает курдов и отрицает геноцид армян, не имеет права поучать Израиль.

Речь израильского премьера стала ответом на слова Эрдогана, который в ходе своего выступления в ООН во вторник, 24 сентября, заявил, что политика Израиля по отношению к сектору Газа сравнима с истреблением еврейского населения нацистами в годы Второй мировой войны. «Сегодня палестинцы подвергаются давлению, насилию и политике запугивания не менее серьезным, чем притеснение евреев во время Второй мировой войны... И то, и другое — это массовые убийства... Обстреливать бомбами детей, играющих на пляже Газы, такое же серьезное преступление против человечества, как и бесчеловечное преступление под названием холокост», — приводятся слова турецкого лидера на его официальном сайте.

Также во время своего выступления Эрдоган осудил расширение территории Израиля за счет палестинских земель, которое происходит с 1947 года, и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Палестину.

Полная блокада сектора Газа была введена Израилем в 2007 году. Ее неоднократно пытались прорвать. Самым громким инцидентом стал перехват израильскими военными так называемой «Флотилии свободы» в 2010 году. Тогда в результате столкновения израильских спецназовцев и пассажиров одного из судов конвоя погибли девять граждан Турции. Это привело к существенному охлаждению отношений между Анкарой и Тель-Авивом.

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