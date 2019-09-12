Премьер Израиля рассказал о надвигающейся войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство может быть вынуждено в ближайшее время начать войну с сектором Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Вероятнее всего, у нас просто не будет выбора, кроме как начать операцию, войну с террористическими силами в Газе», — рассказал глава правительства. По его словам, единственным вариантом может оказаться «свержение режима ХАМАС», которое не предотвращает нападения на израильскую территорию. Нетаньяху пояснил, что движение захватило власть в регионе, однако не обуздывает более мелкие группировки, постоянно запускающие ракеты.

Премьер отметил, что война — последнее средство разрешения проблем, поэтому ей могут предшествовать и другие военные действия. «Я не подвергаю опасности наших солдат и гражданских лиц ради аплодисментов», — сказал он.

В данный момент между ХАМАС и Израилем действует перемирие сроком на полгода, заключенное в минувшем мае. Стороны договорились о прекращении огня после массивного взаимного обстрела в начале мая. Тогда стороны выпустили друг по другу по нескольку сотен ракет. Периодически оно нарушается обстрелами израильской территории и ответными ударами ВВС еврейского государства.

10 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.

Находящиеся там поселения израильтян основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль определяет их как спорные.

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