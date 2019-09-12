Нетаньяху назвал главную угрозу для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что главная опасность для будущего России — радикальный ислам. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Политик отметил, что наибольшее зло несет в себе шиитский радикальный ислам из Ирана, который стремится получить ядерное оружие и подчинить себе Ближний Восток.

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже. Потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — заявил Нетаньяху.

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