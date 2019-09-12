Нетаньяху оценил дружбу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным представляет для него огромную ценность. Об этом он сообщил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Нетаньяху отметил, что именно взаимодействие с Путиным позволило предотвратить столкновения Военно-воздушных сил России и Израиля в Сирии, которые были почти неизбежны из-за противоречивых военных задач двух стран.

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Политик подчеркнул, что их отношения с Путиным основаны на взаимном уважении, однако их дружба не значит, что они во всем друг с другом соглашаются. «Каждый знает, что человек, сидящий напротив, уважает вторую сторону настолько, чтобы говорить открыто. Для наших отношений характерно именно это — называть вещи своими именами, в очень прямой, уважительной, но не вызывающей манере», — сказал Нетаньяху.

Также премьер-министр Израиля рассказал, что никогда не забудет вклад народов бывшего СССР в победу над нацизмом, и это укрепляет их дружбу с Путиным. По его мнению, российский лидер ценит такое отношение.

В четверг, 12 сентября, Нетаньяху посетит Сочи, где проведет переговоры с Путиным. Премьер-министр приедет в Россию третий раз за год. Политики обсудят ситуацию в Сирии, урегулирование на Ближнем Востоке и другие темы международной повестки.

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