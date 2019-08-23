Нетаньяху донес Путину о визите к Зеленскому

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в пятницу, 23 августа, пресс-служба Кремля.

Израильский премьер, в частности, проинформировал российского лидера об итогах своего недавнего визита на Украину. В рамках этой поездки Нетаньяху встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним переговоры.

Помимо этого Нетаньяху и Путин обменялись мнениями по региональной повестке дня, выразили обоюдную заинтересованность в поддержке российско-израильского взаимодействия по Сирии и в совместной борьбе с международным терроризмом. Стороны затронули тему дальнейшего укрепления сотрудничества в торговле и экономике.

23 августа российский лидер также переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств, как проинформировали в Кремле, обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия «в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб». Официальные источники в Анкаре, в свою очередь, сообщили, что Эрдоган предупредил Путина об угрозе боев в Идлибе национальной безопасности Турции.

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