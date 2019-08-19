Зеленский попросил Израиль признать геноцид украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху признать голодомор геноцидом украинского народа. Он сказал об этом во время совместного брифинга, трансляция которого велась на официальной странице офиса президента в Facebook.

Как отметил Зеленский, народы Украины и Израиля вместе «пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим».

Он также отметил, что в рамках визита Нетаньяху на Украину запланирована поездка на мемориал Бабий Яр, где в годы Великой Отечественной войны были убиты тысячи евреев. Нетаньяху не прокомментировал предложение украинского лидера.

Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах всю территорию Украинской ССР и повлекший значительные человеческие жертвы. В 2006-м Верховная Рада признала голодомор геноцидом. Помимо Украины голодомор признают геноцидом украинского народа также прибалтийские страны, Польша, Грузия, Австралия, Канада, Мексика, США и некоторые другие страны.

Известно, что массовый голод в СССР 1932-1933 годах поразил не только Украинскую ССР, но и Белорусскую ССР, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западную Сибирь и другие советские территории. По мнению историков, причинами бедствия стали принудительные заготовки и коллективизация.

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