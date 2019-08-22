В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма». Однако отношение Киева к преступлениям нацизма неоднозначно, пишет The Times of Israel.

Авторы материала отмечают, в последние годы Украина действительно предпринимала меры по сохранению памяти о жертвах холокоста — в частности, власти запланировали строительство мемориального центра в Бабьем Яру, где в годы Второй мировой войны были казнены десятки тысяч евреев.

В то же время руководство страны отметилось рядом спорных решений. Так, после массовых протестных акций в центре Киева в 2015 году был принят пакет законов о декоммунизации, который был направлен на ликвидацию идеологического наследия советского периода и, в частности, предусматривал уголовную ответственность для лиц, открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих «преступления коммунистического тоталитарного режима».

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В результате в стране были реабилитированы ультранационалистические деятели: например, в марте 2019 года вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидерами которых были Степан Бандера и Роман Шухевич. Некоторые историки считают их, членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), причастными к еврейским погромам на Украине в 1941 году.

Кроме того, авторы материала напомнили об инциденте в 2016 году, когда украинское правительство заподозрили в попытке пересмотреть историю после того, как оно рассказало о планах по реконструкции Бабьего Яра. Еврейское сообщество заявило, что таким образом в стране хотят превратить символ холокоста в «общий символ человеческих страданий» и лишить его уникальности, писало The Jerusalem Post.

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Спустя почти год, в ходе мероприятий по случаю 75-й годовщины событий в Бабьем Яру, на территории комплекса открыли памятник украинским журналистам, которые, по утверждению властей, были там убиты. The Times of Israel подчеркивают, что многие из них работали в газете, связанной с ОУН-УПА, активно призывавшей украинцев сдавать евреев нацистам.

Таким образом, Нетаньяху демонстрирует отказ от противостояния ревизионизму некоторых союзников Израиля в Центральной и Восточной Европе, которых он считает «противовесом» для наиболее критически настроенных членов Европейского союза, заключили авторы материала.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек.

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