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В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху

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Сара Нетаньяху

Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи. В связи с этим ее не проинструктировали, что делать с приветственным караваем, сообщил израильский министр Зеев Элькин, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Элькина, те, кто был на месте, не почувствовали, что был какой-то инцидент, и ситуацию раздули СМИ. Министр отметил, что Сара Нетаньяху не должна была участвовать в церемонии. Она держала несколько крошек каравая в руках, и они у нее упали, сказал Элькин.

Ранее сам Нетаньяху также прокомментировал поступок своей жены. По его словам, в ее действиях не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине. «Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — подчеркнул глава правительства.

В офисе Зеленского заявили, что Сара Нетаньяху совершила свой поступок неумышленно, и он не является проявлением неуважения к Украине. Кроме того, в пресс-службе отметили, что этот инцидент не может затмить значимости визита израильского лидера на Украину.

19 августа во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж Биньямин Нетаньяху.

В тот же день супруга Нетаньяху успела оказаться в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время поездки на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом. Жители Украины потребовали от властей отреагировать на этот инцидент и даже внести ее данные на сайте «Миротворец», где размещается информация о «врагах Украины».

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