Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

Офис президента Украины прокомментировал инцидент с женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая выбросила приветственный каравай по приезде в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Сара Нетаньяху совершила свой поступок неумышленно, и он не является проявлением неуважения к Украине. Кроме того, в пресс-службе отметили, что этот инцидент не может затмить значимости визита израильского лидера на Украину. В пресс-службе отмечают, что он «стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT».

19 августа во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж Биньямин Нетаньяху. Более того, за один день его супруга успела оказаться в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время поездки на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом.

Жителей Украины разозлил поступок жены Нетаньяху. Они потребовали от властей отреагировать на этот инцидент и даже внести ее данные на сайте «Миротворец», где размещается информация о «врагах Украины».

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