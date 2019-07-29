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Путина пригласят в Израиль открыть мемориал жертвам блокады Ленинграда

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может пригласить российского президента Владимира Путина в Иерусалим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильское телевидение.

Предполагается, что российский лидер посетит открытие мемориала жертвам блокады Ленинграда, установку которого недавно одобрил городской совет столицы.

Дата приезда главы государства должна быть назначена до всеобщих выборов в Израиле, намеченных на 17 сентября. Канцелярия премьер-министра рассчитывает, что визит Путина поможет укрепить поддержку Нетаньяху среди русскоговорящих граждан Израиля, выходцев из России и стран бывшего СССР.

В июле польское правительство подтвердило, что Путина не приглашали на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве отмечали, что «было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

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