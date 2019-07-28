В Израиле появился гигантский плакат с Путиным

На улицах Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, появились агитационные плакаты с изображением президента России Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает The Times of Israel.

Как отмечает издание, подобные билборды разместила правящая партия «Ликуд» нынешнего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Один плакат, в частности, вывесили на многоэтажном доме в центре Тель-Авива. На билборде изображено рукопожатие израильского лидера с его российским коллегой. Фото сопровождает слоган «Нетаньяху: из другой лиги».

На другой стороне здания размещен похожий плакат, где израильский премьер запечатлен вместе с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет The Times of Israel, билборд с американским лидером уже использовался «Ликудом» в ходе предыдущей предвыборной кампании в апреле 2019-го.

Издание уточняет, что, вероятно, «Ликуд» решил использовать образ Путина в своей предвыборной кампании, чтобы привлечь как можно большее число русскоязычных избирателей, которые составляют около 12 процентов от общего числа имеющих право голоса израильтян. Таким образом, считает The Times of Israel, правящая партия пытается компенсировать утрату поддержки партии «Наш дом Израиль», которая была создана выходцем из СССР Авигдором Либерманом и рассматривалась как представляющая интересы русскоязычных граждан страны.

В апреле фотографию Путина использовал в своих агитационных плакатах кандидат в президенты Украины Петр Порошенко. Тогда на улицах украинских городов появились билборды, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласила: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

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