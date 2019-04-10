Кремль отреагировал на агитационные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование фотографии Владимира Путина в предвыборной кампании его украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне в ходе телеэфира Петр Порошенко признал неудачной идеей свои агитационные плакаты с использованием фотографии российского лидера. Он попросил не связывать образ Путина с фигурой его оппонента, шоумена Владимира Зеленского.

Ранее на улицах украинских городов и в газетах появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор».

В ходе кампании Порошенко уже заявлял, что его единственным противником на выборах является российский президент.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше. Голосование запланировано на 21 апреля.

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