Назван реальный властитель Израиля

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара принимает важные политические решения в стране. Такое заявление сделали в семье игорного магната Шелдона Адельсона, передает Daily Mail.

Отмечается, что влияние первой леди Израиля на мужа настолько огромно, что именно она принимает некоторые государственные решения, например, о назначении обслуживающего персонала и секретаря офиса премьера. Адельсоны также утверждают, что Сара «чокнутая». В качестве примера была приведена история о громком скандале на торжественном обеде, когда Нетаньяху решил покинуть мероприятие из-за криков Сары.

19 августа во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать супруг.

В тот же день жена Нетаньяху оказалась в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время полета на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом. Жители Украины потребовали от властей отреагировать на этот инцидент и даже внести ее данные на сайте «Миротворец», где размещается информация о «врагах Украины».

Ранее жена израильского премьера была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), Сара получила судимость. Государство оставило за собой право подать в суд по гражданским делам, чтобы взыскать еще 175 тысяч шекелей.

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