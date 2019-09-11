Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В тексте сказано, что российские власти озабочены такими планами премьера. Их реализация, считают в министерстве, «может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира».

Также там выражена позиция России по поводу палестино-израильского конфликта: российская сторона «последовательно и неизменно» выступает за прямые переговоры и создание двух государств для двух народов в границах 1967 года.

10 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан.

Находящиеся там поселения израильтян были основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль пока что определяет их как «спорные».

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