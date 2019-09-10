Россия помешала удару Израиля по Сирии

Российские самолеты Су-35С были экстренно подняты в ночь на 10 сентября с авиабазы Хмеймим и направлены в южную часть Сирии для перехвата боевых самолетов Израиля. Об этом сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что Россия могла помешать израильским самолетам нанести удары по Сирии в ответ на якобы обстрел израильской территории. Издание пишет, что сирийские системы противовоздушной обороны находились в полной боевой готовности, чтобы отразить атаку Израиля, однако помешали израильской авиации именно Су-35С.

О том, что вооруженные силы Сирии ожидают удара Армии обороны Израиля сообщалось ранее. Отмечалось, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску. Подобные обвинения в Сирии отвергают.

В конце августа российские Су-35С перехватили турецкие F-16 и заставили их покинуть воздушное пространство Сирии. Турецкие истребители были вынуждены улететь из Идлиба, уже преодолев расстояние в 30-40 километров. После этого Су-35С заметили в районе города Хан-Шейхун. По информации издания Al-Masdar News, целью российских самолетов было удержать турецкую сторону от необдуманных действий.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Башара Асада.

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