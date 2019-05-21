Израиль и ХАМАС заключили перемирие

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии. Об этом сообщает The Times of Israel.

Перемирие заключено сроком на полгода. Палестина взяла на себя обязательства прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, не запускать шары с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль расширит до 15 миль прибрежную зону в районе сектора Газа, где палестинские рыбаки смогут ловить рыбу. Также израильские власти разрешат ввозить медикаменты и другую помощь для палестинцев. Кроме того, Тель-Авив пообещал начать переговоры с сектором по поводу электричества, здравоохранения и контрольно-пропускных пунктов.

Очередной обмен ударами между сторонами начался 4 мая. По данным издания, за это время с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 700 ракет. 300 военных объектов палестинцев попали под ответный удар израильской армии.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года — мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль.

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