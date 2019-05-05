Израиль раскрыл масштабы противостояния с сектором Газа

За сутки с территории сектора Газа по Израилю выпустили более 450 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает ТАСС.

По словам Конрикуса, 150 из выпущенных по израильской территории ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а 70 процентов снарядов разорвались в незаселенной местности. В результате обстрела был убит пожилой местный житель.

В ходе ответной атаки израильские военные поразили оружейные цеха и склады, тоннели и здания, использовавшиеся движениями ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» (оба признаны в Израиле террористическими организациями). Также были убиты восемь членов этих движений.

Кроме того, сообщил Конрикус, Израиль направил к границе с сектором Газа полностью укомплектованную и готовую к атаке танковую бригаду.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 мая, с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 90 ракет. Отмечалось, что обстрел продолжался более часа. Израиль предпринял ответную атаку, задействовав танки и авиацию.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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