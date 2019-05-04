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Египет предупреждал ХАМАС об ответе Израиля на ракетный обстрел

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Сектор Газа

Власти Египта предупреждали руководство палестинской организации ХАМАС о готовящемся масштабном ответе Израиля на ракетный обстрел с территории сектора Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.

Палестинцам рекомендовали не отвечать на огонь танков и удары авиации Армии Обороны Израиля во избежание эскалации конфликта. Египет регулярно выступает в качестве посредника между палестинцами из сектора Газа и Израилем.

Ранее 4 мая израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. Как отмечалось, в ответной атаке были задействованы танки и авиация. Обстрелу подверглись объекты контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, а также союзного ему «Палестинского исламского джихада» (оба считаются в Израиле террористическими организациями).

Причиной для ответа Израиля стал утренний обстрел, в ходе которого с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 90 ракет. Отмечалось, что обстрел продолжался более часа, при этом значительную часть ракет израильским военным удалось перехватить.

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